Dans les rues d’Athènes

Revoici le commissaire Kostas Charitos, têtu et bougon, accablé par la chaleur et les embouteillages.

Le commissaire Charitos a tout pour être un homme heureux : un boulot qu’il apprécie et où il est apprécié, une équipe soudée, une épouse complice et merveilleuse cuisinière et, surtout, un petit-fils qui vient à peine de naître. Et que l’on a baptisé Lambros comme Zissis, le vieux pote communiste du commissaire que les lecteurs de Petros Markaris connaissent depuis longtemps.

Il y a toutefois une chose qui dérange considérablement le commissaire : les embouteillages d’Athènes. Surtout lorsque l’enquête qu’il mène autour d’étranges assassinats l’oblige à passer sans cesse d’un côté à l’autre de la ville pour rencontrer des témoins mais aussi et surtout pour s’enfiler d’innombrables réunions avec ses supérieurs, son ministre de tutelle et même des ambassadeurs étrangers, dont un Belge évidemment.