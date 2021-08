Les Stones privés de Charlie Watts

Les Rolling Stones viennent à peine d’annoncer la reprise américaine cet automne de leur No Filter Tour reporté en raison de la crise covid, que leur batteur de 80 ans, Charlie Watts, est au regret de dire qu’il n’en fera pas partie. Et ce, pour la première fois depuis 1963. « Pour une fois, mon tempo est un peu mauvais », a-t-il tweeté non sans humour. En fait, il a décidé d’obéir à ses médecins qui ont estimé qu’il avait « besoin de repos et de récupération » suite à une intervention chirurgicale. Charlie Watts avait déjà été diagnostiqué d’un cancer de la gorge en 2004, mais s’en était sorti après avoir subi deux opérations. Charlie sera remplacé par Steve Jordan, associé de longue date des Rolling Stones et membre du projet parallèle de Keith Richards, les X-Pensive Winos.