Quel avenir pour les Belgian Cats? «Nous devons intégrer une nouvelle génération»

Les cœurs saignent, les têtes sont chiffonnées, les corps meurtris par le combat esquintant imposé par les Japonaises, dans ce quart de finale qu’elles n’oublieront jamais. Les Cats ont la gueule de bois et il faudra plus qu’un Dafalgan pour dissiper ce mal-être. L’enchaînement Euro/JO, s’il fut particulièrement frustrant pour les joueuses (deux éliminations très près du but), a toutefois confirmé que la Belgique avait désormais sa place dans le concert des nations.

Que faire de ce statut ? Comment capitaliser sur la réussite de cette génération, qui ajoute une énorme force de travail au talent intrinsèque ? Une rupture est-elle nécessaire ou la continuité sera-t-elle privilégiée ? « On analysera ce que l’on vient de vivre avant la fin du mois d’août » précise Koen Umans, manager général de la fédé flamande de basket. « Nous avons tous besoin d’un petit break, au retour en Belgique, pour retrouver les idées claires et continuer à avancer. »