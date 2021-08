Afghanistan: des médias britanniques appellent le gouvernement à protéger les Afghans qui ont travaillé pour eux

L’Afghanistan est depuis longtemps l’un des pays les plus dangereux pour les journalistes. Il est classé à la 122e place sur 180 par Reporters sans Frontières (RSF).

Plusieurs organisations britanniques de journalistes ont demandé au gouvernement de Boris Johnson de protéger en urgence les Afghans qui ont travaillé pour des médias britanniques pendant la guerre et dont les vies sont menacées par l’avancée des talibans.

La lettre, signée par tous les grands journaux britanniques, selon le Times jeudi, ainsi que des chaînes comme Sky News et ITN, a été adressée au chef du gouvernement conservateur et à son ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, pour alerter sur les risques qui pèsent avec le retrait des forces de la coalition occidentale. « Il y a un besoin urgent d’agir rapidement, la menace qui pèse sur leur vie est sévère et s’aggrave », souligne le texte.