Dans l’Australie profonde

Ni bush ni aborigènes dans le paysage où vit Franck. Sa petite station-service se trouve au bord d’une route nationale, dans une zone herbagère mais à plusieurs heures de toute ville. S’il tient le coup, c’est parce qu’il est le seul sur cette route à fournir de l’essence ou de quoi se restaurer et se rafraîchir. C’est ce qu’ont décidé de faire Charlie et Delilah quand une jeune femme débarque dans la boutique et s’effondre sur le sol. Franck et ses clients en sont encore à s’interroger sur ce qui a pu lui arriver quand débarque une bande d’excités qui en veulent manifestement à la jeune femme…