D’Écosse au Pays de Galles

Elle adore le luxe. Elle arnaque, vole et fuit. Mary a du métier et sait effacer ses traces.

Elle ne sait ni lire, ni écrire. Elle a été élevée dans une communauté par un père qui lui lisait une multitude de livres mais n’a jamais jugé bon de la scolariser. Aujourd’hui, Mary Peace fréquente pourtant les palaces, s’offre des chaussures de luxe et change d’amant comme de ville. C’est-à-dire très souvent car Mary Peace est une arnaqueuse, vivant sous plusieurs noms et s’inventant des drames familiaux pour séduire de braves types solitaires et plus ou moins fortunés. Souvent, elle les attendrit grâce à l’un ou l’autre jeune complice qu’elle fait passer pour son fils gravement malade et nécessitant, de ce fait, de coûteux soins médicaux. Un fils, elle en a pourtant un vrai. Elle l’a abandonné lorsqu’il était bébé mais voilà que celui-ci, jeune adulte, décide de la retrouver après que son père lui a parlé d’elle sur son lit de mort. Il lui a pourtant fait jurer de ne jamais la rechercher car Mary fout en l’air la vie de tous ceux qu’elle croise…