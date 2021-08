Joumana Haddad, Zoyâ Pirzâd, les poches des Livres du Soir

Le Livre des Reines ***

Joumana Haddad

Un siècle d’Histoire sous l’angle de la généalogie familiale, du génocide arménien de 1915 à un attentat terroriste en 2015, de Gaziantep (alors Aïntab) à Istanbul en passant par la Syrie et le Liban. Dans les larmes de ce Proche-Orient, l’autrice développe un roman biographique transgénérationnel articulé autour de quatre femmes reines, un carré gagnant de quatre « Q(ueen) », de l’aïeule Qayah, broyée par le génocide et qui se suicidera à Beyrouth en 1978, à l’arrière-petite fille Qamar, née à Alep en 1997. Un roman dur, parfois mélo, mais d’une richesse multiple : les régions traversées, les populations, les langues et cultures – abordées sans peine – en font un témoignage captivant du sort de ces familles à la fois arméniennes, circassiennes et syro-libano-palestiniennes.