Vincent Vanasch exulte après le sacre olympique des Red Lions: «C’est la plus belle victoire»

Les Red Lions ont remporté la finale du tournoi de hockey des Jeux olympiques de Tokyo. En battant l’Australie, les Belges ont décroché un titre olympique qu’ils attendaient depuis 2016 et leur deuxième place à Rio.

Lors de cette finale, Vincent Vanasch a sorti le grand jeu, notamment lors de la séance des shoot-outs. « Je l’avais dit à l’Euro, on sera prêt à Tokyo. on a travaillé très dur pour en arriver ici. C’était un gros match face à une grosse équipe. On s’attendait à l’imprévu donc on était prêt. Je suis content d’être passé par toutes ces étapes et de ramener l’or au pays », a réagi le gardien des Red Lions au micro de la RTBF.

« Je pense que ma femme est en pleurs et mon petit garçon devant la télé. Je pense qu’ils sont super heureux et ils m’attendent samedi. »