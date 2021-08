Nafi Thiam big in Japan !

Il ne faut jamais douter de Nafi Thiam ! La championne olympique de Rio est désormais également celle de Tokyo, un exploit d’autant plus énorme qu’il ne s’est pas passé quatre mais cinq ans entre ces deux sacres.

A l’issue de deux journées incandescentes, au propre comme au figuré dans la fournaise japonaise, elle s’est imposée de manière magistrale en contrôlant, dans le 800 m, la seule adversaire qui pouvait briser son rêve, la Néerlandaise Anouk Vetter, et a bouclé son parcours avec un total de 6.791 points, le 6e de sa carrière, avant de tomber en larmes. La pression, une fois de plus, avait été énorme mais elle s’en est remarquablement jouée. Elle a devancé les Néerlandaises Vetter (6.689 pts) et Emma Oosterwegel (6.590) sur le podium.