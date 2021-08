Lufthansa divise par deux sa perte nette au 2T grâce à un rebond de la demande

Profitant d'un fort rebond de la demande, le premier groupe européen du transport aérien Lufthansa a divisé par deux sa perte nette au deuxième trimestre et juge possible un retour à la profitabilité au 3e trimestre pour la première fois depuis mars 2020.

Entre avril et juin, l'entreprise a affiché un résultat net de -756 millions d'euros contre -1,5 milliard sur cette période l'année dernière, conséquence d'une "reprise nette du marché et d'une hausse des réservations et du nombre de passagers" encouragées par des "assouplissements dans les restrictions de voyage", selon un communiqué publié jeudi.

"Pour le seul mois de juin, les réservations ont été multipliées par deux comparé au début du trimestre", explique la compagnie allemande, qui englobe aussi Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines.

L'impact du variant Delta sur le transport aérien est moindre que dans d'autres branches, étant donné que "les restrictions dépendent presque tout le temps de tests ou de la vaccination" contrairement aux quarantaines qui sont "compliquées", selon le patron du groupe Carsten Spohr.