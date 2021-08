Le théâtre en plein air: un discret rayon de soleil sous le ciel pluvieux

En été, quoi de plus agréable que de profiter d’activités culturelles en plein air ? Malheureusement, cette année la météo n’est pas de la partie, mais cela ne décourage pas les organisateurs qui trouvent des solutions.

Le plein air, c’est une tendance connue au sein de la culture. Les rassemblements musicaux à l’extérieur sont toujours populaires, et ce, peu importe les conditions météorologiques. Concernant le théâtre par contre, les intempéries peuvent être un vrai frein au bon déroulement des spectacles. Pourtant, malgré les conditions désastreuses ces dernières semaines, les programmations de l’abbaye de Villers-la-Ville et des châteaux de Belœil et d’Hélécine restent à l’affiche.

La société de production DEL Diffusion et sa version du Petit Prince se sont installées à Villers-la-Ville cet été pour le plaisir des habitués. L’engouement est à son apogée, puisque les 12.000 places proposées ont trouvé preneurs. Si le spectacle marche aussi bien, selon Jean-Luc Gerlache, responsable de la communication à l’abbaye de Villers, c’est notamment grâce à la sécurité que procurent ces prestations en plein air.