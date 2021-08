A quand le péage sans barrière sur les autoroutes françaises?

Plus d’un millier de kilomètres de files. C’est la longueur des embouteillages en France lors du traditionnel chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens le week-end dernier. Les points noirs sur le réseau sont connus. Parmi ceux-ci figurent en bonne place les barrières à péage. Coincé dans la file d’attente, l’automobiliste a tout le loisir de méditer sur cette question : pourquoi en 2021 de tels goulots d’étranglement existent-ils toujours alors que l’on dispose de technologies éprouvées permettant de prélever un paiement sans arrêter ou ralentir le véhicule ? Certes, on a fait un pas dans la bonne direction avec le système des badges (télépéage) qui permet aux abonnés de franchir le péage sans devoir marquer un temps d’arrêt mais ce passage ne peut se faire qu’à vitesse réduite (maximum 30 km/h) et cela n’empêche pas la création de bouchons lors des jours de forte affluence.