Quand le renard se laisse apprivoiser

Après les chiens et les chats, allons-nous domestiquer les renards ? Des scientifiques britanniques estiment que le processus est déjà en cours.

Un cri horrible m’a réveillé, suivi de deux autres. J’en ai eu la chair de poule. Depuis que nous avons emménagé à la campagne près de Varsovie, les bruits nocturnes ont changé : aboiements de chiens, croassements de grenouilles, vrombissements de la moto du voisin. Mais ce cri ne ressemblait à rien de connu. Au début, j’ai pensé que c’était un chat auquel il était arrivé quelque chose. Mais les chats ne poussent tout de même pas des cris pareils.

C’était un renard. « Notre » renard, comme nous l’avons appelé par la suite. Il ne venait pas que la nuit. On le voyait souvent en plein jour. Une fois, il est monté sur le rebord de la fenêtre et s’est mis à regarder avec curiosité ce qui se passait chez nous.Il suivait toujours le même chemin pour traverser notre terrain. Il s’était creusé un trou sous la palissade à l’endroit où il entrait et un autre à l’endroit où il sortait. Ses visites ont pris fin quand un promoteur immobilier a acheté le champ à côté pour y ériger une rangée de maisons.