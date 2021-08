Jacques Borlée: «Nous sommes plus forts qu’en 2016»

Ce vendredi soir, à 20h25 (13h25 en Belgique), le relais 4 x 400 m masculin belge va tenter de se qualifier pour la quatrième fois consécutive pour une finale olympique, ce qui serait un exploit dont on ne mesure pas toujours la portée quand on voit le vivier noir-jaune-rouge par rapport à celui des grandes nations de l’athlétisme. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à la famille Borlée. Avec le père Jacques à la baguette, les jumeaux Kevin et Jonathan en chefs de file et le cadet Dylan qui est tout sauf un faire-valoir, elle a contribué à écrire une des plus belles pages de l’histoire de l’athlétisme national. Une fois encore, le pari ne sera pas mince, d’autant que la saison de ses fils et de Jonathan Sacoor n’a pas toujours été rose. Mais Jacques Borlée est étonnamment serein.