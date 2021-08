Mehdi Bayat fait le point sur le début de saison du SC Charleroi: «Mon premier sentiment est bon!» (vidéo)

Alors que le Sporting de Charleroi facture un bilan de quatre points sur six après deux journées et que plusieurs renforts ont déjà montré de très bonnes choses, Mehdi Bayat a fait un premier point sur le début de saison des Sambriens via les médias du club carolo. « Mon premier sentiment est bon », a débuté l’homme fort des Zèbres. « On savait qu’on allait avoir beaucoup de travail, mais force est de constater que la méthodologie du coach est de plus en plus acceptée et appréciée. J’ai le sentiment que tout le club prend de plus en plus confiance. »