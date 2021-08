Un an avec Lamont Marcell Jacobs

Jacobs a couru le 100 mètres en 10’’10 au meeting du Triveneto, avec un vent régulier de +1,6 m/s. Le sprinter italien du groupe sportif des Fiamme Oro poursuit ses efforts pour franchir la barrière des dix secondes. » C’était le 1er août 2020, au stade de Trieste. Et les agences de presse nous servaient toutes la même rengaine. Jacobs est un bon athlète, mais ce n’est pas Tortu, qui a déjà franchi cette barrière avec un impressionnant 9 » 99. Et il se blesse sans arrêt. On dit que le saut en longueur l’a achevé. On dit qu’il est destiné à demeurer sur le paddock des paris perdus. On dit tant de choses de lui.