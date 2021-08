Anderlecht a réussi son retour en coupe d’Europe en allant s’imposer 0-3 jeudi à Laç, en Albanie, lors du match aller du 3e tour préliminaire de la Conference League. Les buts de Hannes Delcoix (27e), Wesley Hoedt (42e) et Lior Refaelov (61e) permettent aux Bruxellois d’aborder le match retour jeudi prochain avec sérénité et d’entrevoir la qualification pour les barrages où ils affronteront le vainqueur du duel entre Vitesse Arnhem et Dundalk, qui ont partagé l’enjeu (2-2).