Coronavirus: une cartographie de l’inconnu

La pandémie de coronavirus a déclenché un tsunami de travaux de recherche et autres études. Or, si nous en savons aujourd’hui bien plus sur le Sars-CoV-2 qu’il y a un an, de nombreuses questions clés restent sans réponse. Avec Léna, découvrez le meilleur du journalisme européen.

Après un an et demi de pandémie de coronavirus, le virus du Sars-CoV-2 recèle encore d’importantes énigmes pour les scientifiques. Certes, les régiments de chercheurs ont pu tirer de nombreuses conclusions de leurs innombrables études, la victoire la plus éclatante et importante étant sans aucun doute le développement de vaccins efficaces en un temps record. Pourtant, bon nombre des questions que les citoyens et les représentants politiques se posent à juste titre n’ont jusqu’à maintenant obtenu au mieux que de vagues réponses.

Dans ce contexte, le Science Media Center de Cologne a demandé à plus de 40 scientifiques étudiant le coronavirus quelle était selon eux la question nécessitant le plus urgemment une réponse. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un sondage représentatif, ces réponses subjectives permettent néanmoins de dresser une intéressante cartographie de l’inconnu.