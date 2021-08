Meurtre et petits commerces à Tokyo

Quoi de plus normal que de partir à la découverte des rues et des commerces du coin quand on est nouveau dans un quartier ? C’est ce que fait Kaga Kyoichiro en débarquant à Nihonbashi, au cœur de Tokyo. Mais la prise de repères et la rencontre des habitants ne sont pas ses seules motivations : Kaga est policier et c’est dans le cadre de sa première enquête qu’il arpente rues et ruelles, découvrant un univers étonnant où l’on trouve encore de nombreux petits commerces à l’ancienne.

Déjà rencontré dans Les doigts rouges, Kaga a donc changé d’affectation et de quartier. Et ce qui handicaperait certains sera pour lui un incontestable atout. Car ce policier-là n’est pas tout à fait comme les autres. Et certainement pas comme les deux types en costumes qu’il accompagne dans une enquête de voisinage concernant le mystérieux meurtre d’une femme apparemment sans histoires.