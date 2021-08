Energie: le principal moteur de l’inflation

Le bond de l’inflation en Belgique au cours du deuxième trimestre 2021 – elle est passée de 0,8 % à 2,4 % – s’explique principalement par l’importante hausse des prix des produits énergétiques (+18,3 % en moyenne sur un an), alors que ceux-ci étaient en forte chute en 2020 (-11,0 %), et n’affichaient qu’une faible inflation au premier trimestre 2021 (+0,4 %). En juillet, l’électricité coûtait 15,3 % de plus qu’il y a un an. Le gaz naturel, 38,8 %. L’essence 95, 14,9 %. Le diesel, 21,5 % et le gasoil de chauffage, 44,3 %. Des hausses qui s’expliquent en bonne partie par l’évolution du cours du baril de pétrole sur les marchés internationaux : + 64 % en un an.