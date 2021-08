Voitures: le neuf freine et fait grimper le marché de l’occasion

Les voitures d’occasion sont plus que jamais prisées par les consommateurs. Un engouement qui s’explique par plusieurs facteurs.

La tendance est perceptible depuis la fin du premier déconfinement, mais elle ne décélère décidément pas. Les voitures d’occasion sont plus que jamais prisées par les consommateurs. Les raisons ? Les incertitudes économiques, qui poussent les clients à acquérir une auto de seconde main, moins chère, plutôt que neuve ; le contexte sanitaire, qui favorise la voiture au détriment du train ou de l’avion. Mais la principale explication vient vraisemblablement des difficultés rencontrées par le secteur du neuf. Usines et garages fermés durant la crise, production ralentie, et maintenant pénuries de composants électroniques…