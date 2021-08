Coronavirus: tous les chiffres dans le rouge, mais pas de raison de s’affoler

Analyse

En jetant un rapide coup d’œil au tableau de bord de Sciensano, l’institut qui actualise les chiffres du covid du mardi au samedi, on pourrait être tenté de s’enfuir en courant. Ou plutôt de se renfermer entre quatre murs, pour éviter de croiser le variant delta. Car tous les indicateurs sont colorés de rouge. Sur une semaine, le nombre moyen de cas grimpe, idem pour celui des admissions à l’hôpital et des décès. C’est une tendance qui rappelle de mauvais souvenirs. Puis quand, à l’étranger, certains agitent le spectre d’une quatrième vague, ça ne rassure pas non plus.