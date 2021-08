Construction: les hausses de prix concernent l’ensemble des matériaux

Des prix qui grimpent et des délais qui s’allongent. Le secteur de la construction peine à répondre à la forte demande post-covid. Derrière ce désordre, les retards accumulés durant la crise par de nombreuses usines mondiales.

Des hausses de près de 40 % pour l’acier, de 51 % pour l’aluminium et même de 80 % pour certaines essences de bois… Ces derniers mois, les prix des matières premières n’en finissent pas de grimper, entraînant avec eux des hausses en cascade pour l’ensemble des matériaux de construction. Le PVC, les peintures ou encore la mousse de polyuréthane s’acquièrent désormais plus chers. « Depuis quelque temps, ça touche même la brique et le ciment. Finalement, quasiment tous les produits enregistrent des hausses de prix de moyennes à très importantes », résume André De Groote, le président de la FEMA, la Fédération des négociants de matériaux de construction.