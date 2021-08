Jack Grealish tout proche de rejoindre Manchester City: l’Anglais a passé sa visite médicale ce jeudi

L’officialisation du transfert du milieu de terrain d’Aston Villa vers les Citizens ne devrait plus tarder.

Jack Grealish a passé sa visite médicale à Manchester City et se rapproche de plus en plus d’un transfert chez les Skyblues pour un montant record, a annoncé la presse britannique jeudi. Grealish, qui évoluait cette saison à Aston Villa dont il était le capitaine, a été pris en photo mercredi sortant du centre d’entraînement du champion d’Angleterre en titre.

Le milieu offensif, encore sous contrat jusqu’en 2025 avec les Villans, a inscrit six buts et délivré dix passes décisives sous le maillot d’Aston Villa la saison dernière.

Formé au club, Jack Grealish n’a encore jamais été transféré, même s’il a passé une saison en prêt du côté de Notts County en 2013-14. Il compte 213 apparitions avec le club de Birmingham, pour qui il a inscrit 32 buts et délivré 43 passes décisives. Il n’a néanmoins jamais joué en Ligue des champions.