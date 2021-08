Etienne de Callataÿ: «La famille, les amis savent qu’ici, à Mormont, on fait la vaisselle à la main»

L’économiste Etienne de Callataÿ et son épouse ont découvert Mormont, un petit village aux portes de l’Ardenne, il y a vingt ans. Depuis, ils renouent là avec la nature et un autre rythme de vie, le temps d’un week-end, ou plus longuement durant les vacances.

Quand nous avons découvert Mormont, nous nous sommes dit : il n’y a rien ; et c’est justement ce que l’on veut. » Entendez : rien de superflu, mais l’essentiel. « La nature, le relief, on aimait ça. Et de chouettes gens. »

Vingt ans plus tard, assis autour de la table dans le jardin, l’économiste Etienne de Callataÿ et son épouse savourent le calme de ce village aux portes de l’Ardenne, que l’on rejoint par d’étroites routes sinueuses, après avoir quitté la Nationale 4 à Marche et dépassé Hotton.

C’est le hasard d’une annonce immobilière qui les a amenés ici, racontent-ils. Ils vivent à Bruxelles, où il est né et a toujours vécu – sinon au cours de ses études aux facultés de Namur ; elle est originaire de Houyet, près de Dinant.