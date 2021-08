La Biennale de Photographie en Condroz surfe sur les nouvelles vagues, à pied, à cheval et surtout à vélo

Le parcours démarre à l’église des Forges avec quatre photographes flamands du programme «Ondersporen» dont Nick Verhaege avec ses petits formats en noir et blanc proches du dessin et Elise Corten proposant cinq images terriblement humaines et émouvantes. Dans l’église elle-même, Sandrine Elberg présente ses photographies de paysages islandais, plus poétiques que documentaires, imprimés sur tissu et suspendus à travers l’espace. - D.R.