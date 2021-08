France: feu vert pour le pass sanitaire

Dès le 9 août, il faudra présenter soit un certificat de vaccination complète, soit un test de dépistage négatif de moins de 48 heures soit une preuve du rétablissement de la maladie de moins de six mois pour se rendre dans les bars, les restaurants et pour voyager lors de longs trajets en train.

Le recours au pass sanitaire sera bel et bien étendu à partir de lundi prochain. Dès le 9 août, il faudra présenter le sésame (certificat de vaccination complète, présentation d’un test de dépistage négatif de moins de 48 heures ou preuve du rétablissement de la maladie de moins de six mois) pour se rendre dans les bars, les restaurants (même sur les terrasses) et pour voyager lors de longs trajets en train. Jusqu’ici, le pass était exigé dans les lieux de culture et de loisirs. Ainsi en a décidé le Conseil Constitutionnel. Les « Sages », gardiens de lois françaises, avaient été saisis par le Premier ministre Jean Castex, ainsi que par des députés et sénateurs d’opposition.