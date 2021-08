Le «Dottore» veut soigner sa sortie

À 42 ans, l’icône du MotoGP a annoncé sa retraite alors qu’il dispute la saison de trop. Il ne pilotera pas une Ducati au sein de VR46, son propre team, l’an prochain. Avec 9 titres (dont 7 dans la catégorie-reine) et 115 victoires, le plus populaire des pilotes de sa génération laissera un grand vide. On devrait le retrouver sur quatre roues dans un avenir assez proche.