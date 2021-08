Les sept merveilles de Belgique (5/7): la châsse de Sainte-Ursule par Memling à Bruges

D’une châsse à l’autre, il n’y a qu’un pas. D’une ville à l’autre, deux petites autoroutes, la E403 et la A17. 80 kilomètres séparent Tournai et Bruges. Trois siècles entre la châsse Notre-Dame de Tournai et celle de Sainte-Ursule de Bruges. Si la première valait par son âge vénérable, la seconde vaut pour la signature de son décorateur, l’illustre Hans Memling, aussi indissociable à sa ville que Rubens ne l’était à Anvers. Mais, finalement, la grande différence entre les deux châsses, c’est l’écrin mis à disposition et la mise en valeur. A Tournai, on a l’impression que la châsse a été placée dans la première pièce venue. A Bruges, la châsse Sainte-Ursule trône au milieu de l’hôpital Saint-Jean, endroit magnifique, qui a rempli son office de 1150 jusqu’au milieu du XIXe siècle avant de devenir l’un des premiers musées de la Belgique indépendante en 1839.