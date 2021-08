Shane McLeod: «Je suis très fier de mon autre famille»

On le savait sensible, mais on ne l’avait pas souvent vu verser une larme. Drapeau noir-jaune-rouge sur les épaules une fois la victoire belge enfin entérinée, Shane McLeod (52 ans) est ensuite apparu en mondovision au téléphone, assis sur le banc des Red Lions. « Oui, j’étais avec ma famille, enfin… mon autre famille avec laquelle je vais bientôt prendre une année sabbatique en allant lui faire découvrir ma Nouvelle-Zélande natale. Il était important pour moi de l’appeler car, vous savez, quand vous êtes engagé dans ce type d’aventure, c’est votre famille qui encaisse et qui en connaît tous les hauts et les bas. »

Vous parlez de votre Nouvelle-Zélande natale, mais ce drapeau belge, c’est naturellement qu’il est tombé sur vos épaules ?