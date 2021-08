Domaine de Pont de Mery: une centaine de résidents mis dehors après les inondations

Leila et sa maîtresse Amélie ne peuvent plus retourner dans leur maison. - Michel Tonneau

L’arrêté de police figure haut perché à l’entrée du domaine, impossible de le rater. « Pour des raisons de sécurité et de salubrité des sites concernés, il est interdit toute réinstallation fixe ou mobile aux lieux-dits Domaine Aval de l’Ourthe et Pont de Mery et ce dès la signature de cet arrêté. » Derrière le panneau estampillé « propriété privée », la désolation. Les chalets en bois et caravanes résidentielles qui trônaient fièrement il y a trois semaines encore sont éventrés de toutes parts. Seuls les socles et terrasses en béton demeurent intacts, parfois à une centaine de mètres de leur lieu d’origine. Le 14 juillet dernier, la vague est montée à plus de trois mètres au-dessus du bord de l’Ourthe détruisant tout sur son passage.