Vincent Vanasch avait bien «répété ses gammes»

Chaque tournoi révèle ses héros. Et si Alexander Hendrickx avait retenu tous les suffrages en début d’olympiade, au gré de ses nombreux (14) et foudroyants PC, c’est cette fois Vincent Vanasch qui était la vedette de la soirée. Et pas seulement parce que Hendrickx avait raté deux PC, mais bien parce qu’aussi bien en match qu’à l’occasion des shoot-outs, le portier des Red Lions avait une fois de plus été à ce point impérial qu’il en était devenu lyrique… « Je suis un peu comme un musicien, je répète mes gammes. Et puis le jour du concert, elles sortent naturellement. C’est peut-être ce qui fait de moi un gardien un peu plus spécial, et qui peut faire mentalement la différence », souriait Vincent Vanasch.