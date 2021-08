Jeux olympiques: la reine Nafi et les rois Lions

Il ne faut pas grand-chose, en ces temps si difficiles, pour redonner un peu le sourire aux Belges. Ce jeudi, à Tokyo, Nafi Thiam et les Red Lions ont participé à leur manière à la hausse du bonheur brut national qui, même si elle ne sera que temporaire, ne peut pas faire de tort. Ce n’est pas tous les jours que la Belgique décroche deux médailles d’or olympiques, surtout en moins d’une heure de temps. Ce n’était même jamais arrivé depuis l’après-Guerre, même si on en avait été très proche en 1996, à Atlanta, où Frederik Deburghgraeve s’était imposé sur 100 m brasse, en natation, le premier samedi des Jeux, et Ulla Werbrouck, en moins de 72 kg, en judo, le lendemain. Qui sait, donc, si on n’a pas vécu, par les hasards du calendrier, le plus grand jour de l’histoire du sport belge ?