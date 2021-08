L’Italie se rougit, la France aussi...: la nouvelle carte européenne des voyages

L’ECDC a mis à jour sa carte des voyages. Le nombre de zones rouges continue d’augmenter légèrement tandis que les zones vertes se font plus rares.

Quelques changements aujourd’hui dans la mise à jour de la carte de voyages réalisée par l’ECDC ce jeudi après-midi. Plusieurs régions françaises viennent d’entrer en zone rouge : les pays de la Loire, la Normandie mais également la région du Grand Est. Il ne reste donc plus que quatre régions en zone orange. Toujours chez nos voisins, le grand-duché du Luxembourg est repassé en orange, lui qui était encore en zone rouge il y a quelques jours.

En Italie, la situation ne s’améliore guère. La Toscane, la province de Trente et la région des Marches sont passés en orange. Il ne reste plus que deux régions en vert : les Pouilles et le Molise.

La carte de l’ECDC est mise à jour toutes les semaines. L’organisme établit un code couleur qui se base sur le nombre de cas covid pour 100.000 habitants mais également sur le taux de positivité par pays.