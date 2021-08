Les Red Lions sacrés aux JO 2020: Shane McLeod serait «surpris si la Belgique ne gagnait pas à Paris en 2024»

Arrivé au secours des Red Lions, et à leur demande, en octobre 2015, Shane McLeod va quitter son poste d’entraîneur principal de l’équipe nationale masculine de hockey six ans plus tard après avoir connu tous les succès : Coupe du monde, championnat d’Europe et le plus beau de tous, le titre olympique. Il va retourner en Nouvelle-Zélande, son pays d’origine

« Je vais continuer de coacher ou d’enseigner d’une manière ou d’une autre. Mais j’ai besoin de m’écarter de la pression. Elle accapare tout », déclara-t-il au lendemain de la victoire en finale contre l’Australie.