Maersk profite de la surchauffe du transport maritime au 2T

Le géant danois du transport maritime AP Møller-Maersk a publié vendredi des résultats en nette hausse au deuxième trimestre et meilleurs qu'attendu, portés par l'envolée de la demande et des prix du fret.

"Maersk a continué à afficher une croissance et une rentabilité solides, avec une nouvelle performance record marquant le 12e trimestre consécutif de progression des bénéfices d'une année sur l'autre", s'est félicité le PDG de l'armateur, Søren Skou.

Entre avril et juin, le bénéfice net a bondi à 3,71 milliards de dollars (environ 3,14 milliards d'euros), contre un profit de 427 millions un an plus tôt, a indiqué le premier transporteur mondial de conteneurs dans son rapport financier.

Soit 30% de plus que pour l'ensemble de l'année 2020, déjà marquée par un bond des bénéfices grâce la surchauffe du secteur liée à la crise du coronavirus à partir du second semestre.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice net moindre, autour de 3,4 milliards, selon Factset.

Le chiffre d'affaires, déjà annoncé de façon préliminaire lundi lors d'une révision à la hausse des objectifs 2021, a lui progressé de 58% par rapport au deuxième trimestre 2020, à 14,2 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 14,1 milliards.