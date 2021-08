Gigi Buffon: «J’ai le sentiment d’être un artiste»

Entretien

Une vie de solitaire. En effet, Gianluigi Buffon, dit Gigi, en est à sa cinquième vie en tant que gardien de but. Parme, Juventus, Paris Saint-Germain, encore la Juventus, puis encore Parme. Il y a un an, il m’avait confié qu’il avait le physique d’un trentenaire, mais l’esprit qui oscillait entre la mélancolie d’un septuagénaire et la joie insouciante d’un adolescent de 13 ans. Et il avait tenu des propos presque prémonitoires au sujet d’Andrea Pirlo, qui venait alors d’être nommé entraîneur de la Juventus : « Il est presque un frère, je suis à la fois heureux et inquiet pour lui », avait-il confessé.