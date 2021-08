"Il s'agit de clients assurés via les différentes marques du groupe, Belfius, DVV et Corona Direct. 94% des demandes concernaient des habitations et 6% des véhicules", a précisé Dirk Vanderschrick, CEO de Belfius Insurance. "Cela représente pour nous un impact brut de 100 millions d'euros ramené à 35 millions d'euros (réassurance)".

147 clients qui ne pouvaient pas réintégrer leur logement ont été aidés par Belfius pour retrouver une habitation.