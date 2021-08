Statut d’artiste: «Cette proposition ne fait pas consensus»

À propos de la note Working In The Arts (Wita) concernant la réforme du « statut » des travailleur·euse·s culturel·le·s : par ce communiqué, nous marquons notre désaccord avec la proposition de réforme « Working in the Arts » relative à la protection sociale des travailleur·euse·s culturel·le·s, la précipitation de la concertation dans les réunions du groupe Wita et le manque de considération pour la pluralité des avis.

Cette proposition de réforme ne fait pas consensus au sein du secteur.