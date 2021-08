JO 2020 : La Belgique qualifiée pour la finale par équipes en saut d’obstacles

Pieter Devos, Jérôme Guéry et Grégory Wathelet étaient les cavaliers belges.

La Belgique s’est qualifiée pour le concours par équipe du saut d’obstacles en équitation aux Jeux Olympiques de Tokyo, vendredi.

Favorite pour la médaille d’or, les trois cavaliers belges ont réussi trois parcours sans faute pour totaliser 4 points de pénalité juste pour dépassement de temps pour se classer 2e et se qualifier pour la finale samedi (à partir de 12h00, heure belge) où tous les compteurs seront remis à zéro.

Sur un barème A 1m65 de 545 m à parcourir en 82 secondes, et dans cet ordre de passage, Pieter Devos et sa jument Claire Z ont réussi un sans faute avec juste un dépassement de temps (83.26) qui a coûté un point, Jérôme Guéry (avec Quel Homme de Hus) a réussi le sans faute aussi avec un point de dépassement (82.89), et Grégory Wathelet (avec Nevados S) n’a fait tomber aucune barre mais a concédé deux points pour avoir dépassé le temps imparti (86.91).