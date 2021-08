Intempéries: l’agriculture attend elle aussi impatiemment le soleil

Un printemps pas vraiment radieux, avec un mois de mai froid, des mois de juin et juillet pluvieux à souhait, avec des inondations destructrices dans certaines régions, il n’en faut pas plus pour que les récoltes agricoles soient complètement déboussolées. Même s’il est encore trop tôt pour tirer un bilan définitif, car toutes les productions n’ont pas été récoltées, loin s’en faut, quoi qu’il arrive, l’année 2021 ne sera pas un grand cru pour nombre de cultures. Le mois d’août sera donc capital pour des cultures comme les betteraves, le blé semi-tardif ou tardif, et le maïs, selon que le soleil daigne ou pas enfin pointer son nez. Mais pour d’autres, il est déjà trop tard, comme pour certaines cultures fruitières et maraîchères.