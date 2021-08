La proposition « Working in the Arts » a été critiquée tout au long de juillet. Aujourd’hui, l’Upac-T, coupole de quinze fédérations d’artistes, explique pourquoi il faut soutenir la proposition – fût-ce avec vigilance.

Il n’y a pas que la pluie qui soit tombée à verse en ce mois de juillet. Les critiques elles aussi ont plu avec une rare densité sur la proposition de réforme du statut d’artiste Working in the Arts (Wita) élaborée fin juin par les représentants des cabinets du Travail (Pierre-Yves Dermagne, PS), des Affaires sociales (Frank Vandenbroucke, Vooruit) et des Indépendants (David Clarinval, MR).