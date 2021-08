USA: près d'un million d'emplois créés en juillet

Le marché du travail américain s'est redressé bien plus qu'attendu en juillet malgré les difficultés de recrutement, mais ces progrès pourraient être mis à mal par la propagation du variant Delta.

Au total, 943.000 emplois ont été créés en juillet, mieux qu'attendu par un consensus d'analystes qui tablaient sur 925.000, a annoncé vendredi le département du travail. C'est également mieux qu'en juin, lorsque 938.000 emplois avaient été créés, selon des données révisées en hausse et également publiées vendredi.

Quant au taux de chômage, il baisse de 0,5 point, à 5,4%, contre 5,6% attendu.

"En juillet, des créations d'emplois notables ont eu lieu dans les loisirs et l'hôtellerie, dans l'éducation et dans les services professionnels et commerciaux", souligne le département du Travail dans son communiqué.

Ces chiffres reflètent cependant la situation au début du mois de juillet, quand les données sont recueillies. Le variant Delta était alors perçu comme une menace moins imminente pour l'économie américaine.