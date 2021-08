Coronavirus: des décès dans une maison de repos relancent le débat sur la troisième dose du vaccin

Sept morts du coronavirus dans une maison de repos à Zaventem. L’information dévoilée vendredi par la VRT est venue comme une douloureuse piqûre de rappel à tous ceux qui pensaient qu’on en avait fini avec la pandémie, surtout que les sept pensionnaires étaient tous complètement vaccinés. On sait toutefois que l’efficacité des vaccins n’est pas de 100 % et qu’elle est même un peu plus faible chez les personnes âgées. Des recherches de l’Université de Liège et de la KU Leuven sur ce cluster ont par ailleurs démontré que toutes les personnes contaminées étaient positives au variant colombien.