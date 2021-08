JO 2020 : le Canada remporte le tournoi féminin de football au bout du suspense

Le Canada a remporté vendredi le tournoi féminin de football, synonyme de médaille d’or, aux Jeux olympiques de Tokyo, au détriment de la Suède qui a dû se contenter de la médaille d’argent. La décision s’est faite aux tirs au but (2-3). Les deux équipes n’étaient pas parvenues à se départager ni à l’issue du temps réglementaire, ni après les prolongations (1-1).

Les Suédoises ont été les premières à ouvrir le score via Stinia Blackstenius à la 34e minute de jeu. Les Canadiennes ont réagi en seconde période, à la 67e, avec un but de Jessie Fleming sur penalty. Ce score de parité a poussé les deux équipes à jouer les prolongations et ensuite à se départager aux tirs au but. Lors de cette séance, pas moins de 12 tireuses se sont élancées pour forcer la décision. Finalement, les Canadiennes sont parvenues à faire la différence au bout du suspense et à décrocher le titre olympique.