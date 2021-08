JO 2020: et si nous avions vécu le plus grand jour de l’histoire du sport belge?

Il y a dans les deux médailles olympiques que la Belgique a engrangées en une heure à peine ce jeudi bien plus que de l’or, bien plus que des victoires, bien plus que de la fierté. Il y a de la beauté à l’état pur, celle qui nous montre des êtres qui se dépassent, qui ne renoncent pas mais surtout qui affichent toute leur humanité, leur sensibilité et leurs fragilités.

Il y a aussi une leçon pour nous tous, spectateurs impatients, exigeants et avides de sensation et de record : les médailles ne répondent pas aux claquements de doigt, les chemins qui y mènent sont faits de souffrance, d’abnégation, d’une volonté farouche à la limite de l’imaginable et du supportable. Elles ne sont pas non plus des trips solitaires et égotiques mais le résultat d’un collectif et d’une « famille » qui décident de partager les défis, les hauts et les bas. Elles ne sont jamais le fruit du hasard mais de milliers d’heures d’un travail obsessionnel et d’une mise entre parenthèse de la vie « normale ».