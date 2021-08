Exposition: ce bois dont on fait des merveilles

Une constellation de boules noires fascinantes et mystérieuses. - D.R.

Des bancs, des sièges, des tables basses… a priori, le travail de Kaspar Hamacher correspond parfaitement à ce que l’on peut attendre d’une exposition de design. Pourtant, dans l’ancien magasin aux foins du Grand-Hornu, on oublie instantanément le terme de design en découvrant son univers. Ici, toutes les pièces sont taillées à la main dans les troncs et autres morceaux de bois que cet Eupenois découvre dans les forêts. Chacune de ses créations est une pièce unique où se mêlent les formes de la nature et celles que l’artiste fait apparaître par son travail.