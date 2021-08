JO 2020: une séquence polémique après un record (vidéo)

Les caméras de télévision ont capté une drôle de séquence après la finale du 400 mètres. La championne olympique Shaunae Miller, qui venait de courir en 48"36, a été aperçue en train de donner les chaussures avec lesquelles elle venait de courir à une personne dans les tribunes, juste après avoir remporté la finale du 400 mètres féminin (avec un record continental à la clé). Quelques instants plus tard, cette personne lui a redonné une paire de chaussures. On ne saura jamais s’il s’agissait de la même paire ou non.