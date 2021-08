Intempéries: la Protection civile a perdu au moins 810 agents, professionnels et volontaires

La Protection civile a perdu au moins 810 agents depuis le début de sa réforme voulue par l’ancien ministre de l’Intérieur Jan Jambon, a dénoncé vendredi le Syndicat libre de la Fonction publique (SLFP).

Cette réforme, annoncée le 4 avril 2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle portait sur une réorientation des missions entre les services d’incendie et la Protection civile, l’alignement du statut des agents de la Protection civile sur le statut du service incendie afin de favoriser la mobilité entre les deux services de secours, et une réduction du nombre de casernes opérationnelles. Seules deux casernes sur les six existantes ont été maintenues: Brasschaat (province d’Anvers) et Crisnée (province de Liège).

Le SLFP a indiqué dans un communiqué avoir reçu du ministère de l’Intérieur les derniers chiffres des effectifs, qui traduisent selon le syndicat libéral une «situation préoccupante».