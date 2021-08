La crise sanitaire, catalyseur de colères mondiales (carte interactive)

Au Nicaragua, on manifeste contre le président Ortega, qui s’en prend aux médecins et réprime tous azimuts. - Amnesty international.

Si la colère était un âtre, la crise sanitaire qui consume le monde entier depuis le début de l’année 2019 serait son formidable tisonnier : du Nicaragua à la Biélorussie en passant par la France, le Brésil ou l’Afrique du Sud, la pandémie souffle sur les braises de la contestation, révèle les inégalités, attise les colères.

La crise du covid a eu un impact significatif sur le niveau des conflits et de la violence dans le monde en 2020, révèle le dernier rapport du Institute for Economics and Peace sur l’état de la paix dans le monde. Qui formule une mise en garde : certains des effets de la pandémie sont bien susceptibles de s’installer durablement dans nos quotidiens. Si l’on a pu constater initialement que les violences, protestations et l’instabilité se tairaient à la faveur des confinements, cela s’est révélé vrai pour seulement certains indicateurs, le niveau total des troubles politiques et civils a augmenté au cours de l’année écoulée.